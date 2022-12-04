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О перевозке большой партии боеприпасов со складов НАТО в Греции сообщают СМИ
Со складов Североатлантического альянса на севере Греции перевозят большую партию боеприпасов. Вероятно, их направят в Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал thestival.gr.
Как сообщает портал, колонна большегрузов везет боеприпасы со склада НАТО в неизвестном направлении. Конвой сопровождает полиция Греции.
"И есть большая вероятность, что это партия боеприпасов в Украину", - говорится в тексте.
Очевидцы рассказали, что около 20 фур проехали к складам и обратно. При этом греческая полиция подтвердила, что боеприпасы перевозят. Однако подробностей сотрудники полиции уточнять не стали.
При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не является стороной украинского конфликта и не позволит втянуть себя в него. Читайте об этом в нашем материале по ссылке.
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