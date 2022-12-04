О перевозке большой партии боеприпасов со складов НАТО в Греции сообщают СМИ

Со складов Североатлантического альянса на севере Греции перевозят большую партию боеприпасов. Вероятно, их направят в Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал thestival.gr.

Как сообщает портал, колонна большегрузов везет боеприпасы со склада НАТО в неизвестном направлении. Конвой сопровождает полиция Греции.

"И есть большая вероятность, что это партия боеприпасов в Украину", - говорится в тексте.

Очевидцы рассказали, что около 20 фур проехали к складам и обратно. При этом греческая полиция подтвердила, что боеприпасы перевозят. Однако подробностей сотрудники полиции уточнять не стали.