О планах Путина на день рождения рассказали в Кремле

У Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия на день рождения. Так пресс-секретарь Дмитрий Песков ответилна вопрос журналистов о том, что известно о планах президента на 7 октября.Его слова приводит РИА Новости.



фото с сайта ria.ru

