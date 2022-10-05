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О планах Путина на день рождения рассказали в Кремле

О планах Путина на день рождения рассказали в Кремле

У Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия на день рождения. Так пресс-секретарь Дмитрий Песков ответилна вопрос журналистов о том, что известно о планах президента на 7 октября.Его слова приводит РИА Новости.

фото с сайта ria.ru

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