О помощи украинцам в ущерб миллионам людей во всем мире - в рубрике "Катюшин расчет"

Лицемерию Запада и двойным стандартам уже перестаешь удивляться. Пока в Украину вереницей идет оружие, гуманитарные программы сворачиваются, бюджеты распиливаются. Из хорошего остаются только вывески-намерения.

Тем временем кризисные явления - бедность после хаоса демократии, засуха и, как следствие, голод гонят в Европу все больший поток беженцев из Африки и Ближнего Востока. Только им не рады, для Европы люди африканского и арабского происхождения оказались расово неправильными или второго сорта.

Беднейшие страны наказаны Западом дважды - подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой.

Денег на решение проблем беднейших стран мира нет, все тратится на оружие и затягивание украинского криза. Постоянная помощь, которую солидарно оказывают сегодня страны золотого миллиарда, оказалось, за счет нуждающихся стран Африки и Ближнего Востока. Сирия, Эфиопия не получили и половины обещанной поддержки, Сомали и Афганистан на пороге голода. Это констатируют правозащитники и журналисты.





Журнал Foreign Policy: "В беднейших и охваченных конфликтами регионах мира отчаянно нуждаются в помощи свыше 300 миллионов человек, половина из которых дети, но такое чувство, что с началом конфликта на Украине они больше не в приоритете".

"Помощь украинцам оказывается в ущерб миллионам людей во всем мире, которые получают от Запада еду, элементарное медицинское обслуживание и образование".

Население беднейших стран напрямую зависит от дотаций так называемых сильнейших. Их колонизировали десятки и сотни лет назад, собственное развитие искусственно исключалось - по воле так называемого хозяина. И речь идет не о благосостоянии, а о выживании. Международный Красный Крест бьет тревогу, каждые 48 секунд на Африканском континенте от голода умирает 1 человек.

Что немаловажно - эту помощь обещали, обещали поддержку, если эти страны пойдут по пути насильственной демократизации и будут неукоснительно слушаться своих западных кураторов. "Помогать" Афганистану начали с 2001-го, помогли на 7 триллионов долларов, гражданскую войну и рост производства наркотиков. Следующими на "помощь" были Ливия и Сирия. И чем больше "помогали" или обещали, тем больше эти страны обрастали хаосом. Взять, например, Ливию: конфликт, вспыхнувший в 2011-м, с полной уверенностью можно назвать революцией сытых. Экономически стабильное государство, с социальными гарантиями и возможностью планировать свое будущее рухнуло под выстрелами западной экспансии. Страна, занимавшая 53-е место по индексу человеческого развития, скатилась на 105-е. И чем больше в денежном эквиваленте оказывает "помощь" коалиция сильнейших, тем страны становятся беднее. Черный рынок, куда из США и Европы бесконтрольно идет оружие, наркотрафик и присвоенные корпорациями ресурсы. И голод, который усугубляется климатическими изменениями.





А как насчет людей, столкнувшихся с проблемами климата и продовольственной безопасности? Ничто из этого не приносит им пользы. Мы говорим о нестабильности, но делаем только хуже. Мы наводняем это место оружием, передаем прибыль европейским оружейным компаниям и взимаем счет с наших граждан. А потом с бойней мы возвращаемся и делаем все это снова. Это рэкет! "Стратегические отношения"? Это одно за другим, не так ли? Действительно, все так же, как и было. И все, что я могу сказать, это: "Боже, храни Африку от европейцев, предлагающих помощь". Клэр Дейли, депутат Европарламента от Ирландии

Запад в 7 раз недофинансирует адаптацию бедных стран к изменениям климата. На нее выделяют только $29 млрд вместо необходимых $200 млрд. В приоритете помощь Киеву, которая превышает $126 млрд. Статьи "восстановление", "содержание" и "устранение климатических последствий" сокращаются на фоне поставок оружия Украине. У Запада новые игрушки. Это Украина. Дания оплачивает свои расходы на украинцев за счет помощи ранее обещанной Сирии - это 50 млн крон, Мали - 79 млн, Бангладеш - 100 млн. В то же время €110 млн ушли на вооружения и подготовку украинских военных. Швеция перераспределила свыше 4,5 миллиардов шведских крон, предназначенных на иностранную помощь.

Если где-то шевелится копеечка, то она тут же уезжает в прямой или косвенной форме на Украину. На сегодняшний день большой атлантический Запад потерял возможность эффективно проводить свою политику в беднейших странах. Во-первых, по причине дискредитации собственного имиджа. И, во-вторых, по причине сокращения финансовых возможностей. Понимаете, когда ваш "Титаник" уже тонет, тут каждое место в шлюпке очень ценно. Николай Межевич, профессор факультета международных отношений Санкт-петербургского госуниверситета (Россия)

Постановку вопроса о помощи беднейшим странам мира изменил подъем по всей Европе крайне правых партий.

Европа работала в тесном сотрудничестве с самого начала и дала беженцам из Украины более быстрый доступ к жилью, рынкам труда, здравоохранению и образованию. Но с другой стороны, наши исследования показывают различия. Принятие украинских беженцев находит больше одобрения. А непринятие беженцев другого происхождения остается очень сильным. Я предполагаю, что часть происходит сдвиг в восточно-европейской политике в отношении беженцев. Он связан с культурным и историческим сходством с украинскими беженцами. Ханс Ворландер, директор Форума Меркатора по миграции и демократии (Германия)

Для одних беженцев оказалось "все включено", для других - "выключено". Арабские и африканские мигранты, проще говоря, люди второго сорта.

Украинские беженцы для европейского мира - в приоритете. Банальный пример, Евросоюз с начала гражданской войны в Сирии открыл свои двери только для чуть более чем 1 миллиона сирийцев. А вот украинцев более 7 миллионов. Для них есть жилье и условия на рынке труда. А обеспечение украинцев также берется из бюджета помощи беднейшим странам.





Что в Болгарии? "Передержка" беженцев - грязная клетка. Содержание с минимальным количеством воды и еды. Некоторые утверждают, прежде, чем их насильственно выдворили в Турцию, их избили.

Усугубление экономической и климатической ситуации только увеличивает поток миграции в Европу. Агентство "Фронтекс" отмечает, этот год - пиковый по количеству беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. 281 тысяча. Это на 77 % больше, чем годом ранее. И, кстати, самый высокий показатель с 2016 года.

На этом фоне страны ЕС (Германия, Швеция и Норвегия) начинают высылать "расово неправильных" беженцев в Польшу, чтоб она дальше как-нибудь сама разбиралась с депортацией их на родину за свой счет. Цифры небольшие - немногим более 350 человек. В ожидании польского гостеприимства еще около 500. Однако в Варшаве полагают, что речь может идти о десятках тысяч гостей из Сирии и Ирака. Причем, из первой партии 350 лишь небольшая часть попала в ЕС через белорусско-польскую границу в 2021 году - это отмечают польские СМИ.

У Европы уже не хватает тех фондов, тех ресурсов, чтобы проводить такую мягкую политику по отношению к мигрантам. Сейчас они всеми правдами и неправдами пытаются избавиться от беженцев, от мигрантов, отправляя их в Польшу. А уже Польша их плавно вытесняет в другие регионы мира, в том числе и к нам через этот бетонный забор. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

В каком состоянии наши пограничники находят беженцев после польского выдворения?! Избитых, покалеченных, в тяжелом состоянии, мертвых.

"Когда они увидели, что мой брат умер, - говорит беженец, - они сказали: "Идите в Беларусь! Пусть там вам помогают".