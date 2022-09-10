Французский производитель стекла "Дюралекс" заявил о приостановлении работы

В период с января 2021 года по январь 2023 года стоимость электроэнергии взлетит в 22 раза, а газа - в 18 раз. В этих условиях наши производственные линии просто не могут приносить прибыль. Они бесполезны. Если мы сохраним производство, наши затраты на энергию могут составлять до 40 % нашего оборота, что совершенно неприемлемо.

Хосе Луис Льякуна, гендиректор компании Duralex