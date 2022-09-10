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Французский производитель стекла "Дюралекс" заявил о приостановлении работы

Энергокризис наносит колоссальный ущерб Европе. Как пишет Global Times, заоблачная инфляция и вынужденная экономия - реалии европейцев. Доля расходов на отопление и электричество уже достигает рекордных высот. И еще хорошо, если у тебя есть работа и зарплата. Но ведь на фоне цен на газ предприятия закрываются одно за другим. И люди просто остаются на улице.

Франция

О приостановлении работы заявил и французский производитель стекла "Дюралекс". С последствиями санкционной политики властей компании справиться не удалось. В неоплачиваемый отпуск принудительно отправят 250 сотрудников.

В период с января 2021 года по январь 2023 года стоимость электроэнергии взлетит в 22 раза, а газа - в 18 раз. В этих условиях наши производственные линии просто не могут приносить прибыль. Они бесполезны. Если мы сохраним производство, наши затраты на энергию могут составлять до 40 % нашего оборота, что совершенно неприемлемо.
Хосе Луис Льякуна, гендиректор компании Duralex


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Растет уровень недовольства местных жителей. Очередной антиправительственный митинг вспыхнул в Молдове. Сотни протестующих собрались у здания администрации в Кишиневе. Они сжигают квитанции за коммуналку и требуют отставки оккупированного правительства.

Фото: pixabay.com

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