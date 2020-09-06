В США ни дня не проходит без протестов, перестрелок, поджогов и мародерства… На этой неделе спокойствие потеряли Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго - там произошло сразу несколько перестрелок... Рочестер, где протесты переросли в столкновения с полицией. Толпу усмирили слезоточивым газом… А в Портленде вот уже 4-й месяц не могут прекратить массовые беспорядки.



В целом, с начала расовых волнений в США счет погибших идет на десятки, более 15 тысяч человек задержаны… Сам Трамп считает, что сила - единственный способ остановить беспорядки в США. И, видимо, американцы с ним согласны. Рейтинг главы Белого дома вновь растет.



Также неспокойно в Болгарии, Германии и других странах. О протестных буднях в мире - наш следующий материал.





Германия

"Бойтесь, желающие протестовать" - пригрозил президент Германии. Но ни угрозы, ни запрет на массовые акции, ни жесткие разгоны немцев не остановили. И ковидиотами их уже не обзовешь. На это раз под лозунгами "Меркель должна уйти" на улицы вышли все: и недовольные карантинными ограничениями; и недовольные миграционной политикой Меркель; и рейхсбюргеры, те самые, называющие себя гражданами немецкого Рейха. Они звали Путина, они звали Трампа, дабы вразумить канцлера, но пришли местные силовики.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

"Использование флагов Рейха и правых провокаций является неприемлемой атакой на сердце нашей демократии".



Толерантно дубинками и слезоточивым газом немецкие силовики, оказывается, защищали "сердце демократии"! Неужто в Бундестаге на протестной почве в глазах идеология двоится: действия силовиков, например, в Беларуси - нарушение демократии. А в Германии жесткие разгоны - ее же спасение?

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии:

"Я возмущена, поскольку демократическими правами, правом на демонстрации злоупотребили в целях нацистской пропаганды, в то время как на краю Европы, в Беларуси, люди рискуют своими жизнями на улицах ради права на демонстрации".

Болгария

Протестный котел в Болгарии кипит уже почти 60 дней и дошел до стадии "народного восстания". Рецептура проста: куриные яйца, сено, камни от протестующих - и ответный слезоточивый газ от силовиков. Секретный ингредиент - протестные призывы в социальных сетях, раскачивающие молодежь. Но, чем дальше, тем меньше слышны конкретные требования или претензии. И больше агрессии протестующих, а, значит, десятки раненных и задержанных.

Александр, журналист (Дания):

"Здесь намного более мирно, чем на Западе. В Дании, во Франции, в Германии. И вот что мне интересно, есть ли какое-то столкновение между мирным протестом и демократией".

Так бойко запугивают премьера Бойко за стремление закончить строительство болгарской части "Турецкого потока". К слову, протестные колебания без четких требований демонстрантов, по странному совпадению, будто бы передаются по трубам: нестабильно и в Сербии, и в Греции… Неужели народные волнения закипают на газу из того самого "Турецкого потока"? А это блюдо санкционное.

США

Майк Помпео, госсекретарь США:

"Мы ясно даем понять, что не допустим, чтобы эти компании и дальше поддерживали и поощряли вредное влияние России. Убирайтесь (из этих проектов) сейчас же или рискуете столкнуться с последствиями".

Вашингтон, Лос-Анджелес, Портленд, Кеноши, Чикаго - предвыборная стрельба с привкусом гражданского противостояния охватила США. В Нью-Йорке в протестующих против расизма въезжает разъяренный сторонник Трампа, задев троих человек.

Грабеж, мародерство, поджоги, перестрелки… Протестные вечера с коктейлями Молотова. Анархия пугает простых американцев, на что, видимо, и был расчет. Горячие точки - продемократические штаты, где местные власти не утруждались усмирять радикалов. Видимо некогда, за обвинениями в адрес Президента США во всех бедах страны. Но что-то пошло не демократическому сценарию, рейтинг Трампа вновь растет, а ряды протестующих редеют. Вот Байдену и пришлось откреститься от тех, кого еще вчера поддерживал.

Джо Байден, кандидат в президенты США от демократической партии:

"Беспорядки - это не протест. Разграбление - это не протест. Поджигание - это не протест. Ничто из этого не протест, это беззаконие - просто и ясно. И те, кто это делает, должны быть привлечены к ответственности".

Приезд Трампа Кеноши. Элегантный укор в сторону демократов: мол, посмотрите, как похорошел бы, тонущий в беспорядках Портленд, если бы республиканцы наводили там порядок.

Дональд Трамп, президент США:

"Сегодня Байден прибыл в Кеноши, но там уже почти никого не было. Он немного опоздал, потому что мы уже решили эту проблему. Мы также можем прекратить беспорядки и в Портленде. Эти умники оттуда - они обычные анархисты, агитаторы, мародеры. Мы можем закончить протесты в Портленде за полчаса, как сделали это в Сиэтле. Рано или поздно мы туда приедем".