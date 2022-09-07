О радиационной обстановке на Запорожской АЭС сообщило Минобороны РФ

Как отметили в российском ведомстве, в течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.