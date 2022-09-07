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О радиационной обстановке на Запорожской АЭС сообщило Минобороны РФ

О радиационной обстановке на Запорожской АЭС сообщило Минобороны РФ

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, пишет sb.by.

Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

Как отметили в российском ведомстве, в течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.

"Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - сообщили в Минобороны России.

фото с сайта ria.ru

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