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О риске ядерной войны заявил Сергей Лавров
Любое столкновение между державами, владеющими ядерным оружием, создает огромные риски для перерастания конфликта в ядерную войну. Об этом заявил министр иностранныхдел Российской Федерации Сергей Лавров, пишет sb.by.
Дипломат напомнил о существовании совместного заявления президентов России и США от июня 2021-го о том, что ядерная война не может быть выиграна никем, поэтому ее нельзя развязывать.
Сергей Лавров также добавил, что в Москве с тревогой наблюдают за риторикой Запада - тот обвиняет Россию в подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения.
"Но сам-то Запад, включая США, Великобританию, Францию, делает все, чтобы наращивать свое практически прямое участие в войне, которую руками украинцев они ведут против России. Это опасная тенденция", - заявил политик.
Фото:sb.by
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