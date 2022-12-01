О риске ядерной войны заявил Сергей Лавров

Любое столкновение между державами, владеющими ядерным оружием, создает огромные риски для перерастания конфликта в ядерную войну. Об этом заявил министр иностранныхдел Российской Федерации Сергей Лавров, пишет sb.by.



Дипломат напомнил о существовании совместного заявления президентов России и США от июня 2021-го о том, что ядерная война не может быть выиграна никем, поэтому ее нельзя развязывать.



Сергей Лавров также добавил, что в Москве с тревогой наблюдают за риторикой Запада - тот обвиняет Россию в подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения.



"Но сам-то Запад, включая США, Великобританию, Францию, делает все, чтобы наращивать свое практически прямое участие в войне, которую руками украинцев они ведут против России. Это опасная тенденция", - заявил политик.



Фото:sb.by