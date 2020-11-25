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О. Ширяев о нападении на "Патриотов - За жизнь" под Харьковом
А наказание? Наказание в Украине по традиции не предусмотрено. Мало того, сегодня стало известно, что Киевский районный суд Харькова отпустил под домашний арест всех 15 человек, которые подозреваются в нападении на автобус под Харьковом в августе этого года. Нападавшие, напомним, боевики "Национального корпуса", сформированного на базе националистического полка "Азов". Куратор общественного движения "Патриоты - За жизнь" Олег Ширяев вынес свой вердикт действующей власти.
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