О. Ширяев о нападении на "Патриотов - За жизнь" под Харьковом

А наказание? Наказание в Украине по традиции не предусмотрено. Мало того, сегодня стало известно, что Киевский районный суд Харькова отпустил под домашний арест всех 15 человек, которые подозреваются в нападении на автобус под Харьковом в августе этого года. Нападавшие, напомним, боевики "Национального корпуса", сформированного на базе националистического полка "Азов". Куратор общественного движения "Патриоты - За жизнь" Олег Ширяев вынес свой вердикт действующей власти.