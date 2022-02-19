О ситуации на Донбассе и информационном нагнетании

Как только российские войска завершили очередной этап военных учений и подразделения отправились в пункты базирования, впрочем, как и обещали, наблюдатели ОБСЕ стали фиксировать нарушения режима прекращения огня. Их миссия только 17 февраля (в день так и несостоявшегося вторжения) зафиксировала почти 900.

Обстановка в самопровозглашенных республиках обострилась, активизировалась деятельность диверсионных групп

Как сообщают власти самопровозглашенных республик, есть жертвы среди гражданского населения. Мирных жителей эвакуируют в Ростовскую область. Два снаряда разорвались на территории России - в Ростовской области неподалеку от жилых домов. К счастью, никто не пострадал. Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 222 нарушения режима тишины. С украинской стороны работали крупнокалиберные минометы, которые, согласно Минским договоренностям, к применению запрещены. Подразделения народной милиции самопровозглашенных республик ведут ответный огонь для подавления огневых точек украинских силовиков.



О ситуации в регионе и информационном нагнетании расскажет Андрей Семченко.

Миссия ОБСЕ заявляет: бои начались серьезные. По обе стороны соприкосновения идут обстрелы. ВСУ и самопровозглашенные республики подтягивают к фронту тяжелое вооружение. Разбираться, а кто же был первым, бессмысленно. Информационная истерия последних недель накалила ситуацию в рядах солдат до предела. Достаточно было одного выстрела, чтобы дальше процесс пошел по принципу домино.





Заподозрили в информационной атаке силы ВСУ. Знаменитая история с обстрелянным якобы силами сопротивления детским садиком на территории, подконтрольной Украине, вызывает все больше вопросов. Наблюдателей от ОБСЕ для проведения расследования в зону не пустили. Фотографии вызывают сомнения: повреждена лишь одна стена, окна оказались не выбиты. Да и по траектории - с позиций ЛДНР так точно попасть в детсад практически невозможно.



В ДНР и ЛНР продолжается массовая эвакуация людей в Россию

Там заявляют, что ВСУ в ходе обстрелов территории самопровозглашенных республик выпустили 200 боеприпасов только сегодня в течение трех часов. Впрочем, страдают от военных действий всегда мирные люди.





Переживаем за жизнь детей. У меня ребенок инвалид, сахарный диабет, другого выхода нет. Хотели мир, дети думали, что будет мир. Оказывается, мира не будет. Вот и едем.





У меня мама была в концлагере, меня родила после концлагеря, и я никогда не думала, что это мне еще придется....





Власти России распорядились выделить из бюджета около 67 миллионов долларов. Готово уже около 20 тысяч мест в пансионатах и базах отдыха. Организовано питание и медобслуживание. Кроме Ростовской области, о готовности принять беженцев сообщили в Мурманской, Владимирской, Кировской и других областях.





Сегодня очень сильно обстреливали с утра, хорошо были слышны взрывы. Тельманово гремело, и у нас где-то с час. Ни очередей, быстро нас пропустили, в России встретили, сразу посадили на автобусы, привезли сюда.





На лучшую жизнь надеемся. Мы хотим вернуться домой - дома лучше.





Маховик информационной войны раскручивается

США тем временем продолжают свою повестку. От идеи полномасштабного вторжения России в Украину Белый дом не отказывается. И хотя недавно прибывший в Латвию глава пентагона Ллойд Остин заявил, что нападение не неизбежно, Джо Байден продолжает свою риторику.

Сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили. И у нас есть причины считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни".



Поддерживают градус информационной напряженности союзники по альянсу. НАТО закрывает свое представительство в Киеве и перемещает сотрудников во Львов и Брюссель. По самым пессимистичным прогнозам, раскачка ситуации может грозить войной во всей континентальной Европе.







Потому что не будет локального конфликта, он затронет весь континент. И в первую очередь должны быть заинтересованы европейцы, понимая, что есть ряд стран, которые изначально политизированы к любой повестке. Это и страны Прибалтики, Польша, которые за счет нагнетания истерии антироссийской, антибелорусской просто зарабатывают определенные средства, получаемые от ряда западных стран для размещения их контингента. К сожалению, эта ситуация не ведет к спокойствию на нашем континенте, в нашем общем доме в Европе. Артем Туров, зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками