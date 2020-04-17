О совместном восстановлении мировой экономики договорились лидеры стран G7

Впервые переговоры прошли в режиме видеоконференции. Лидеры "Большой семерки" готовы координировать действия после пандемии и обеспечить надежные цепочки поставок в будущем. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Более того, по словам премьер-министра Канады стороны пообещали приложить все усилия к скорейшей разработке вакцины против коронавируса.

Джастин Трюдо также призвал G7 помочь бороться с вирусом более уязвимым странам - тем, где система здравоохранения категорически не справляется с нагрузкой.