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О совместном восстановлении мировой экономики договорились лидеры стран G7

Впервые переговоры прошли в режиме видеоконференции. Лидеры "Большой семерки" готовы координировать действия после пандемии и обеспечить надежные цепочки поставок в будущем. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Более того, по словам премьер-министра Канады стороны пообещали приложить все усилия к скорейшей разработке вакцины против коронавируса.
Джастин Трюдо также призвал G7 помочь бороться с вирусом более уязвимым странам - тем, где система здравоохранения категорически не справляется с нагрузкой.

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