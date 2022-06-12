О стрельбах в школах США и массовой покупке оружия - интервью политолога Малека Дудакова

Вливая деньги сначала в расшатывание ситуации у нас, а теперь уже помогая пылать Украине, официальный Вашингтон позабыл о внутренней политике и безопасности собственных граждан. Высокий уровень преступности и волна массовых расстрелов, которая в очередной раз накрыла Штаты, - яркое тому подтверждение.

Сенатор Крис Мерфи от штата Коннектикут обратил внимание на трагическую статистику, говоря о стрельбе в Техасе. Она стала крупнейшим массовым убийством в начальной школе за последние 10 лет. Восемнадцатилетний Сальвадор Рамос выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу, где расстрелял 19 детей и двух взрослых.

Почему страна, которая тратит десятки миллиардов долларов на военную помощь Украине, не может решить оружейную проблему у себя внутри, - в эксклюзивном интервью на телеканале "Беларусь 1" рассказал известный политолог-американист Малек Дудаков.

Факт New York Post: в 2022 году в США было зафиксировано уже 214 случаев стрельбы, где жертвами стали несколько десятков человек.

Малек Дудаков: Вопрос с оружием связан с резким взлетом преступности в США в целом

Политолог объяснил, почему вопрос с оружием сильно актуализировался. Во-первых, это связано с резким взлетом преступности в целом в Америке. На протяжении последних лет с 19-20-го годов количество убийств в США выросло более чем на 45 %. "Это связано во многом с погромами BLM, с тем, что полиции становится сложнее работать и с "либерализацией" разных правоохранительных практик. Например, когда прокуроры просто не заводят уголовные дела, потому что считают - это не справедливо, не гуманно и так далее", - отметил он.

Полиция работает все хуже и хуже, поэтому населению приходится массово скупать оружие, чтобы себя защитить. "Продажи оружия за последние годы выросли неимоверно, - отметил политилог.





Дудаков: Некомпетентные действия охраны школы и полиции позволили случиться стрельбе в Ювалде

Политолог отметил, что ситуация с шутингом у всех на слуху: "Недавно мы видели шутинг в Буффало, который устроил неонацист из "Азова". Потом был шутинг в Техасе - в школе в Ювалде, где погибли 19 детей, и сейчас еще один шутинг в госпитале".

Ситуация в Ювалде стала эпицентром. Эксперт Малек Дудаков считает, что там были очень некомпетентные действия местной охраны и полиции. "Охрана позволила этому стрелку попасть внутрь в школы. Во-вторых, полицейские 45 минут, окружив знание школы, не шли на шторм, потому что чего-то выжидали или боялись, не понятно, но позволили стрелку убить детей", - объяснил он.





Политолог: Вашингтонские элиты приносят собственное население в жертву геополитическим играм

Малек Дудаков заметил, что вопрос безопасности школ не решается десятилетиями, хотя на повестке дня он постоянно. "Как раз на днях Трамп выразил крик души многих американцев, сказав, что, если мы можем потратить 40 млрд $ на помощь Украине, то мы должны иметь возможности обеспечить охрану наших детей и накормить наших младенцев, с которым тоже проблема в связи с дефицитом детского питания. Но, к сожалению, деньги на Украину нашлись, а денег на обеспечение школьной безопасности, обеспечение производства детского питания в Америке не нашлось, - отметил он. - Поэтому в очередной раз мы видим, что свое собственное население вашингтонские элиты приносят в жертву каким-то геополитическим играм".





США - рай для владельцев оружия?

Законы об оружии в США очень сильно зависят от штата к штату, рассказал эксперт. Есть штаты либеральные, где получить оружие довольно сложно. Нужно собирать много документов, есть запреты на большую часть категорий автоматику так далее. В Нью-Йорке и Иллинойсе купить оружие довольно сложно. И есть консервативные. Например, в Техасе и Миссисипи, Теннесси, Оклахоме купить практически любое оружие довольно просто. "Кто достиг 18 лет, получив специальную лицензию, имеет возможность покупать себе оружия, стволы, ружья, полупневматические винтовки, карабины, пистолеты, револьверы и так далее. Есть в Америке федеральные ограничения, - рассказал политолог Малек Дудаков. - Например, человек не может купить автоматическое оружие, но полуавтоматику может купить, конечно, без проблем".

Факт После череды инцидентов президент США Джо Байден заявил о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия.



Политолог: Процент американцев, поддерживающих ужесточение законов об оружии,- на рекордно низком уровне за 10-летие

Малек Дудаков высказал мнение - сейчас демократы пытаются оседлать тему ужесточения контроля за оборотом оружия, так как видят, что по остальным вопросам все плохо - в экономике, внешней политике все как-то плохо и т.д.

"Пытаются раздуть культурную войну против оружия, чтобы как-то усилить свои позиции. Но это не очень получается, и мы видим, что, если оружейная реформа будет принята, она будет носить несущественный характер, и вполне возможно даже не удастся принять, она будет заблокирована на уровне конгресса, - считает он. - Демократы будут пытаться эту тему использовать, чтобы как-то разыграть ее на предстоящих выборах".