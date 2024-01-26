О судьбе Украины в разрезе последних трагических событий смотрите в "Клубе редакторов"

Вся эта ситуация сначала с "перамогай", а потом со "здрадай" свидетельствует об очень страшной, в том числе и для белорусов, вещи - отсутствии координации единого центра принятия решений в Украине.

Дмитрий Жук, главный редактор ИД "Беларусь сегодня"