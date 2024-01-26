ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

О судьбе Украины в разрезе последних трагических событий смотрите в "Клубе редакторов"

Что будет с Украиной в ближайшей перспективе? И сколько еще ресурсов может выжать Запад из подконтрольного киевского режима?

Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске рассуждают о судьбе нашей южной соседки в разрезе последних трагических событий. Кому было выгодно уничтожить борт с военнопленными, и как медиамашина Европы дала сбой в первые же минуты после инцидента?

Вся эта ситуация сначала с "перамогай", а потом со "здрадай" свидетельствует об очень страшной, в том числе и для белорусов, вещи - отсутствии координации единого центра принятия решений в Украине.
Дмитрий Жук, главный редактор ИД "Беларусь сегодня"

А так же, как живущий на Западе журналист с белорусским паспортом, наговорил себе на статью о реабилитации нацизма. Исторические факты на стол. Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 27 января после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все