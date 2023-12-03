О своих планах Израиль проинформировал ряд арабских стран

Власти Израиля намерены создать буферную зону в Газе после завершения операции в анклаве. О своих планах Тель-Авив уже проинформировал ряд арабских стран. План базируется на трехуровневом процессе, в том числе уничтожении ХАМАСа, демилитаризации Газы и дерадикализации анклава. Тем временем боевые действия в секторе Газа перекинулись на южную часть. Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ начал самую мощную бомбардировку с начала конфликта. За два дня поражено более 400 целей.



Ранее израильтяне призвали жителей районов эвакуироваться ближе к границе с Египтом. Как сообщает Минздрав Газы, в результате возобновления израильских ударов погибли около 200 человек. В ответ ХАМАС обстрелял Тель-Авив ракетами. Их остановила система ПВО «Железный купол». Но одна из ракет-перехватчиков рухнула в пригороде. Был ранен местный житель.