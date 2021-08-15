О текущей ситуации в Литве рассуждала Е. Казакова

"Не кидай камень в чужой огород". Старая народная мудрость. Наверняка хорошо известна она и нашим ближайшим соседям - литовцам. Решила Литва отгородиться от общей истории, от партнерских отношений, от цивилизованного диалога - суверенное право каждого. Зачем становиться в позу откровенного врага на поле гибридной войны?

Ответ прост - нет у Вильнюса собственной политической воли. Сделал ставку на щедрое покровительство сильных хозяев, подло работаешь по чужой указке - по "труду" и награда. Массовая акция сопротивления у стен Сейма Литвы превратилась в настоящее поле боя. Все, как в продвинутой Европе: слезоточивый газ, дубинки, избиения и аресты. Еще проклятия в адрес правительства из уст рядовых граждан.

Литовская верхушка не на шутку растерялась: оказывается, народ, перекормленный нравоучениями о демократии и свободе, в один прекрасный момент их потребует! Елизавета Казакова рассказывает.

Как исправно и с каким холуйским рвением критиковала Литва действия силовиков во время протестов в Беларуси, России, Китае! Теперь в Вильнюсе полиция применяет против протестующих слезоточивый газ, дубинки, светошумовые гранаты. Проводятся задержания в жесткой форме.

В ночь на 11-е августа задержали 26 несогласных. Прокуратура потребовала - всех в СИЗО! После пристрастных разбирательств, закрыли девятерых, остальных пока выпустили, снабдив электронными браслетами. За организацию и подстрекательство к протестным акциям литовская фемида обещает до шести лет тюремного заключения. Но ведь эти граждане одной из европейских демократий цивилизованно пришли к стенам Сейма выразить свою гражданскую позицию, говоря западным языком. Странно, что Запад не объявил их политзаключенными.

Вот как расценил народное выступление отставной спикер Сейма Витаутас Ландсбергис. "Протестуют ради самого протеста, быть может, ради того, чтобы дорваться к власти".

Вот как год назад он же подстегивал белорусских уличных активистов:

"Создавайте на местах народные "грамады" и подлинный парламент. Народ на площадях ваших городов уже дает вам полномочия".

Слушайте, мы пальцем тыкаем в Беларусь, а то же самое делаем здесь, в Литве. Они это не видят, они видят другие страны. Нету здесь никакой демократии, нету, давно ее нет. Здесь другое: получается, у васв Литве, категорически не разрешается даже сомневаться в решениях правительства? Такие мало кому понравятся: по сути, там устраивают гетто для COVID-дессидентов. Без справки о прививке нельзя будет посещать торговые центры и кинотеатры, зайти в кафе, отправиться в поездку. Невакцинированным грозит запрет на профессию, и пособия по болезни они будут лишены, если вдруг подхватят коронавирус. Пятрас Гражулис, депутат Сейма Литвы

Я поддерживаю идею запрета этой диктатуры. Я требую, чтобы людям была предоставлена возможность свободно выбирать здоровый образ жизни. Сегодня быть здоровым человеком становится для нас преступлением. В стране, которая чтит свое нацистское прошлое, и такие красноречивые картинки на мирной акции - логичны. Да, Науседа и команда - это ваши методы. Виктор Успасских, депутат Европарламента

Как же поспешили обвинить в организации литовского народного бунта Беларусь с Россией!





Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы:

Ситуация такая, что это гибридная атака - то, что мы видим. Эти процессы, что происходят в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов, когда происходят такие вызовы, такие несанкционированные инициативы - это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность. Это можно трактовать однозначно - как хорошо организованный процесс. Виктор Успасских, депутат Европарламента

Кем же он организован? Кому вы нужны? Вспомните мятежную Польшу - вашу соратницу по недотехнологиям экспортных цветных революций. Там детонатором всеобщего недовольства политикой "Права и Справедливости" стал закон об абортах.

Литовцы восстали против драконовских антиковидных ограничений. Но под ними огромный внешний госдолг и инфляция, бесконечный рост цен на электричество, газ, воду, другие коммунальные услуги, - это при замороженных в пандемию доходах населения. Вильнюс еще и западным антибелорусским санкциям подтявкивает. Одна ваша железная дорога потеряет более сотни миллионов евро годового дохода.

Сегодня за чертой бедности находится более 600 тысяч жителей Литвы из 2 миллионов 760 тысяч. Вильнюс взялся "кормить" офис Тихановской и прочих белорусских "беглых", когда денег не хватает на зарплаты врачам и учителям. Получили вашингтонский приказ устроить дипломатический спор с Китаем - Пекин с вами даже разговаривать не станет. Литовский МИД и без того сон потерял: украдены сотни файлов с секретными материалами весьма компрометирующего характера. Вот и бойтесь теперь за свое местечко на карте мира.

В последние годы Литва умудряется удерживать не только европейское, но даже мировое лидерство по потреблению алкоголя. Отсюда смертность, самоубийства. Вообще цифра крайней переписи населения Литвы тает на глазах. Из страны сотнями бегут трудоспособные граждане и молодежь. Тогда чем же приток азиатских и африканских мигрантов не устраивает? Вот тебе и свежая рабочая сила, вымирающая Прибалтика. Тем более что его величество Брюссель установил обязательные квоты на принятие беженцев для каждого из членов европейской семьи. Просто с мигрантами управляться ваши власти не умеют? Значит, пусть учатся.