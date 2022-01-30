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О токсичных отношениях США и Украины - Екатерина Тихомирова
Как Америка защищает своих союзников? Расскажем на примере Украины. Раскрыты новые данные о работе 15 американских биолабораторий на территории южной соседки: над военными ВСУ ставили опыты. Вслед за Украиной биологические тесты на солдатах должны начаться в марте этого года в болгарском военном госпитале в Софии.
Причем, везде в мире, где фигурируют США, за военными появляются американские ученые, которые организуют лаборатории биоинженерии, молекулярных исследований и геномов. Таких лабораторий по всему миру уже около 400. Власти США выделяют на их работу до 3 миллиардов долларов в год.
О токсичных отношениях США и Украины - в рубрике Екатерины Тихомировой.По Украине распространяется вирус "незалежности" и это не очередной штамм коронавирусной инфекции - 15 биолабораторий, подведомственных Министерству обороны США. Что там происходит - тайна за семью печатями, которую раскрывать украинская сторона не имеет права по договору. Зато Украина постоянно гасит вспышки разных заболеваний. А возникают они там, где расположены американские биолаборатории. Впрочем, судите сами!
Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала очередные документы, подтверждающие - по меньшей мере над 4 400 солдатами ВСУ ставились биологические эксперименты с возможным летальным исходом.
Диляна Гайтанджиева, журналист-расследователь (Болгария):
И очень важно заявить, что речь идет о потенциально смертоносных экспериментах. Вот пример: биологические опыты были поставлены примерно на 4 400 украинских военных и 1 000 солдат в Грузии. Согласно документам, все смерти будут официально обнародованы. То есть это означает - эксперименты очень опасны, и их авторы это прекрасно понимают и предупреждают об этом.
Проект UP- 8 (Ukrainian Project) стартовал в 2017-м и продлевался несколько раз - минимум до 2020-го.
Финансировало его Агентство по предотвращению угроз (DTRA) Департамента обороны США, отвечающее за исследования оружия массового поражения.
Василий Прозоров, экс-сотрудник Службы безопасности Украины:
Особо стоит выделить хантавирусы - они внесены ВОЗ в перечень агентов, которые используются в качестве биологического оружия, и это не может не вызывать опасений.
4 тысячи на наличие антител к хантавирусам, 400 - к вирусу конго-крымской геморрагической лихорадки. Но результаты исследования не предоставляются его участникам. Солдат для экспериментов выбирают во время набора в армию, прохождения медосмотров и военкоматах.И что конкретно входит в спектр исследований - не говорится, однако, во всех документах прописана необходимость "о происшествиях со смертельным исходом сообщать в течение 24 часов". Простой забор крови разве может закончиться летальным исходом?
Образцы крови будут храниться либо в Лугаре (американской лаборатории в Грузии), либо в Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида. Это центр биомедицинских исследований Министерства обороны США.
Примечателен и еще один пункт договора США и Украины. Если от рук ученых, работающих под крылом DTRA, будут пострадавшие, раненые или погибшие, в том числе среди местного населения, к ответственности американская сторона привлечена не может быть. Более того, никаких претензий, в том числе от третьих лиц (то есть украинцев), к DTRA и американскому персоналу.
Диляна Гайтанджиева, журналист-расследователь (Болгария):
На биологические исследования в Украине DTRA выделило 80 млн долларов. Подрядчик - американская компания Black & Veatch Special Projects Corp.
CH - 2эM Hill - ещё один подрядчик, который получил почти 23 млн долларов на реконструкцию и оснащение двух биолабораторий: В Киеве и Одессе. Впервые об украинском виварии под руководством американских военных пошла речь в 2005, когда Ющенко поспособствовал подписанию соответствующего договора между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов. И можно по-разному относиться к правлению Януковича, но лаборатории были заморожены. И практически сразу так, кстати, грянул майдан, и печеньки проложили путь для колоссального размаха программы DTRA в Украине.
Но открыто о существовании подобных "ящиков Пандоры" заговорили лишь в 2020-м. Депутаты Кузьмин и Медведчук направили официальный вопрос о лабораториях Зеленскому и получили просто фантастический ответ - функционирование этих лабораторий не в компетенции президента. То есть" я не я, да и хата не моя".
Итак, несколько слов о том, каким образом происходит управление американскими лабораториями в Украине. Все они подконтрольны Американскому оборонному ведомству в рамках программы DTRA. За ее исполнением следит непосредственно Посольство США и ряд подрядчиков, американских компаний, выполняющих военные заказы. Они и исполняют ряд проектов по сбору и анализу биоматериалов, содержащих штаммы особо опасных патогенов - геморрагических лихорадок и хантавирусов.
Иными словами, правительство "Незалежной" отдало на откуп американским военным украинцев. И с момента появления таких лабораторий в стране периодически фиксируют вспышки тех или иных заболеваний.
Сегодня известно как минимум о 15 американских лабораториях, в 5-ти изучают штаммы смертельных вирусов и инфекций. Такие расположились в 25 странах по всему миру, а работают там по меньшей мере 13 тысяч военных ученых США.
И, кстати, Америка является единственной страной мира, которая блокирует создание единого механизма проверок подозрительных лабораторий в рамках Конвенции о запрещении бактериологического оружия. Итак, из-за мифической угрозы для Украины США планируют увеличить свое присутствие в Восточной Европе. Но какова эта защита на практике?