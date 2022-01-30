О токсичных отношениях США и Украины - Екатерина Тихомирова

Как Америка защищает своих союзников? Расскажем на примере Украины. Раскрыты новые данные о работе 15 американских биолабораторий на территории южной соседки: над военными ВСУ ставили опыты. Вслед за Украиной биологические тесты на солдатах должны начаться в марте этого года в болгарском военном госпитале в Софии.



Причем, везде в мире, где фигурируют США, за военными появляются американские ученые, которые организуют лаборатории биоинженерии, молекулярных исследований и геномов. Таких лабораторий по всему миру уже около 400. Власти США выделяют на их работу до 3 миллиардов долларов в год.



О токсичных отношениях США и Украины - в рубрике Екатерины Тихомировой.По Украине распространяется вирус "незалежности" и это не очередной штамм коронавирусной инфекции - 15 биолабораторий, подведомственных Министерству обороны США. Что там происходит - тайна за семью печатями, которую раскрывать украинская сторона не имеет права по договору. Зато Украина постоянно гасит вспышки разных заболеваний. А возникают они там, где расположены американские биолаборатории. Впрочем, судите сами!



Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала очередные документы, подтверждающие - по меньшей мере над 4 400 солдатами ВСУ ставились биологические эксперименты с возможным летальным исходом.



Диляна Гайтанджиева, журналист-расследователь (Болгария):

И очень важно заявить, что речь идет о потенциально смертоносных экспериментах. Вот пример: биологические опыты были поставлены примерно на 4 400 украинских военных и 1 000 солдат в Грузии. Согласно документам, все смерти будут официально обнародованы. То есть это означает - эксперименты очень опасны, и их авторы это прекрасно понимают и предупреждают об этом.