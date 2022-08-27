О том, как меняются приоритеты демократии на Западе, и причем тут мораль - в проекте "Диспозиция"

Как же интересно порой на Западе меняются акценты. Теперь уже сугубо экономический эффект от специальной военной операции занимает господствующую высоту в западных СМИ и умах экспертов. На политической и медиаарене все реже говорят о последствиях конфликта для самого народа Украины. Беспокоит европейцев прежде всего собственное благополучие. А тут еще зима на носу. К тому же ход боевых действий не позволяет рассчитывать на сговорчивость России в вопросах поставок энергоресурсов по приятным для Брюсселя ценам. О том, как меняются приоритеты демократии, и причем тут мораль - в проекте "Диспозиция".

Перелом в украинском вопросе, о котором так долго говорил Киев, действительно происходит. На глазах. Но только речь не об анонсированном ранее контрнаступлении ВСУ, а о риторике и настроениях на Западе. И речь даже не об Amnesty International. Наоборот. Уже те самые СМИ, которые поднимали волну ожиданий громких побед Незалежной, нынче открыто демонстрируют разочарование ходом боевых действий. Недавно американские военные обозреватели Кристофер Миллер и Пол Маклири так вообще констатировали в издании Politico, что Украина горазда только на громкие заявления и мелкие пакости. И точно не на масштабный удар. Прозрение, конечно, запоздалое и очевидное. Киев уже давно стремится компенсировать военные неудачи практически террористическими атаками. Но удивительно иное. В своем исследовании эксперты посетовали на, казалось бы, незначительный факт о подготовке воинов Украины за рубежом.



Новобранцев в течение трех недель учат базовой тактике. И они получают лишь поверхностное представление о боевых действиях, не более того. Солдатами даже наспех обученные в Великобритании или Швеции украинцы не становятся. Кристофер Миллер, Пол Маклири (Politico, США)



В статье сие прозвучало вскользь, а ведь налицо убийственное откровение. Три недели. Во-первых, это говорит об аховом кадровом положении ВСУ, а во-вторых, о моральном аспекте. За три недели научить можно разве что стремительно погибнуть. Кстати, огромное количество комментаторов статьи как раз проводят мысль, что куда более нравственным по отношению к украинцам было бы не обучать их вовсе, чем обучать три недели. Даже профессионал Усик к боксерскому поединку с Джошуа дольше готовился.



Но может, обучение солдат и проводится в столь сжатые сроки, чтобы не позволить утихнуть пламени на Украине? А потери… Ну так западные политики, не стесняясь, твердят, что поддержат Киев, но ни в коем случае не допустят географического распространения конфликта. Это вновь к вопросу о нравственности. Явственно нынче звучат и опасения по поводу предстоящих холодов. Зима все ближе, газ все дороже. И вот уже колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп живописно сокрушается, утверждая, что европейским изданиям "все больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боев".



Ему вторят уже сотни авторов из престижных изданий, в том числе Балаж Кораньи из Reuters.

