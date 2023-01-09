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О вкусах спорят! В США не всем понравилась победа Брайана Нгуена в Miss Universe

Много шума наделала в США недавняя победа в отборочном конкурсе Miss Universe 19-летнего Брайана Нгуена.

Молодой человек легко обошел своих соперниц. Эта история случилась в области Грэйте Дэрри в штате Нью-Гэмпшир. Однако не всем пришлась по нраву такая модель, его сравнили с мисс Россия, указав на несуразность данного достижения.

Известный американский комик и журналист Джексон Хинкл так и подписал свой твит: "Мы окончательно чокнулись".

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