ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

О взрыве неизвестного устройства в Белгороде сообщил Гладков, есть пострадавшие

О взрыве неизвестного устройства в Белгороде сообщил Гладков, есть пострадавшие

В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Согласно предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.

Гладков рассказал о двух пострадавших мужчинах. Одного из них госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, а второй получил легкие ушибы и отказался от госпитализации.

На месте происшествия работают оперативники. Выясняются детали случившегося.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все