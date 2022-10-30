О ядерном шантаже Украины в проекте "Катюшин расчет"

Что еще характерно - это как американские и британские элиты демонстративно закрывают глаза на пограничные методы Киева. После Крымского моста, пыток пленных, атак на мирное население на Западе это никем не осуждается - наоборот. Вот и сейчас новость о том, что на Банковой готовят очередную провокацию с применением грязной бомбы. На этой неделе Министерство обороны России уведомило коллег из США, Франции, Турции, Великобритании, Индии, Китая и других стран. Запад, особо не вникая, поспешил перевести стрелки на Россию.

Украина, как водится, все отрицает. Говорят, никогда даже в мыслях не было. Но лукавят. Украинские эксперты, военные, да и мюнхенская речь Зеленского о выходе из Будапештского меморандума… На протяжении 8 лет довольно часто на Украине поднимают тему собственного ядерного оружия. Заикались и о создании грязной бомбы и методах ее применения. Подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.

"Комендант с гранатой" задумал грязную игру. Говорят, у Украины, есть грязная бомба, которой шарахнуть могут, да так, что весь западный мир ахнет и раскошелится. А Россия отдаст свои территории - регионов не иначе как пять. О создании ядерной бомбы на Украине речь идет давно, и, поскольку для нее нет технологий, шантаж становится грязным - на коленке собранной бомбой, начиненной радиактивной пылью. И когда Зеленский играет на камеру "честное, трагичное лицо" - мол, Украина никогда даже не мыслила о ядерном оружии, врет. 2016 год. Фрагмент программы Гордона.

Фрагмент интервью Гордона с Виктором Суворовым: "Ядерное оружие бывает взрывающееся. Ядерное оружие бывает в виде грязной бомбы. Что такое грязная бомба? Мы берем отходы АЭС, помещаем в реактор. Наводим много-много-много реакций и загружаем в боеголовку с радиоактивной пылью. И намекнуть: "У вас красивый город Москва! Такой красивый! Понимаешь!".

На этой неделе российское Минобороны заявило, Украина готовит провокацию с применением грязной бомбы. То есть это уже не пустая болтовня голов с украинских телеэкранов, а провокация с человеческими жертвами. Бомба представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Начинка - оксид урана, входящий в состав отработавших тепловыделяющих элементов - тех, что находятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Применить ее Киев планирует на Украине и, как водится, обвинить во всем Россию. Подготовка провокации находится на завершающем этапе. Об этом Минобороны России уведомило своих западных коллег, а МАГАТЭ отправилось с инспекцией на Украину.





Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Ее ж просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили в "Точку-У", подорвали, сказали, что это Россия сделала. Владимир Путин, Президент России

Теоретически у Украины есть все возможности создать свою ядерную бомбу. Теоретически любая страна, обладающая атомными электростанциям, имеет доступ к делящимся материалам, в частности к плутонию, который нарабатывается в каждом из ядерных реакторов. Неважно, какого он при этом назначения. Правда, это только половина дела, поскольку ядерная бомба - это не только начинка, а довольно сложный прибор, и его производство чрезвычайно трудо-, науко- и ресурсозатратно, таких мощностей на Украине просто нет.

Другое дело, грязная бомба. На работающих украинских атомных станциях содержится до полутора тысяч тонн обогащенного до 1,5 % оксида урана. Восточный горнообогатительный комбинат в Желтых Водах осуществляет добычу урановой руды с мощностью до 1 тысячи тонн в год.

Так что сделать грязный аналог ядерной бомбы - пожалуйста! Технологий не нужно, специальных средств доставки тоже. Только три важных компонента: взрывчатка, радиоактивные отходы плюс отбитые нацисты.





Непонятно, где они ее применят. Одни говорят, что собьют где-то над Чернобылем, но это будет одна реакция. Если она упадет на какой-то населенный пункт или тем более, например, на Киев. Не зря же Зеленский в интервью европейским СМИ истерил по поводу того, что, если Россия ударит тактическим ядерным боеприпасом по Банковой, то весь мир должен сплотиться, чтобы ответить ей. Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Владимир Зеленский:

Ответ мира должен быть следующим: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься". Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Важно понимать, радиус поражения от грязной бомбы значительно меньше, чем от ядерного оружия. Однако радиация действует медленно и способна погубить большое количество людей совершенно незаметно.

Если они применяют на открытой местности, будет роза ветров, то эти радиоактивные осадки, частично попавшие в атмосферу, куда-то понесет. То есть они мало того, что устроят такую провокацию, в которой во всех тяжких обвинят нас, а во-вторых они могут подставить российские и белорусские регионы. Вспомните тот же самый Чернобыль, когда там произошла эта трагедия, радиоактивные осадки понесло к Белоруссии. Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

И в целом речь идет не о военном оружии, когда мы говорим о грязной бомбе, а о террористическом. Заикались о ее создании ранее и "Аль-Каида", и ИГИЛ. Работы по созданию украинской собственной бомбы активизировались еще в 2014 году по негласному распоряжению майданных украинских властей. При этом опытно-конструкторские работы велись как по урановому, так и по плутониевому направлению. А разработкой эффективного грязного оружия Украина занимается лет так семь, судя по заявлениям.

Мы будем использовать все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе для создания эффективного оружия. Детализация этого вопроса - я не считаю, что это стоит того, чтобы об этом говорили в прямом эфире или создавали на этом какие-то информационные сообщения. Это закрытые военно-технические программы, которые мы будем реализовывать. Я еще раз хочу сказать, для нас главное, чтобы оружие было эффективным. Какое оно там: грязное или чистое - это уже отдельный технологический вопрос. Александр Турчинов, бывший секретарь СНБО

Ядерные мантры зазвучали с приходом майданных властей. Податливый Кравчук взял и сбил карты тем, кто пришел к власти 20 лет спустя. Если бы не Будапештский меморандум, лихо разоткровенничался год назад храбрый украинский грузин, бывший диджей, а ныне глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, у неньки была бы ядерная бомбочка, и ядерный шантаж с лихвой покрыл бы потребности всех прожорливых обитателей Банковой.





Фрагмент беседы в эфире ТВ канала.

- Если бы мы были ядерной державой, поверьте, с нами все бы разговаривали по-другому, договаривались бы по-другому и так далее. Это было бы категорично.

- Президент Кравчук говорил, что мы не могли обслуживать это ядерное оружие.

- Даже если бы мы не могли обслуживать, мы могли бы сократиться и все равно оставить. И мы могли бы шантажировать весь мир и нам бы давали деньги.

Совпадение ли? Немногим ранее Зеленский без стеснений потребовал 5 миллиардов евро, будьте добры, отдавать на содержание украинства ежемесячно. Не попросил, а потребовал. На Западе поперхнулись все, у кого остался мало-мальский разум. Шольц, это тот что ливерная колбаса, поперхнулся и сторговался - согласен, мол, только на полтора и ни евроцентом больше. Провокация с грязной бомбой вызовет панику и страх. Но шокировать планируют не украинцев, которых давно продали за пушки, танки, ленд-лизы и транши. Шокировать прежде всего "цивилизованный" мир Запада. Конфликт должен продолжаться.

Запад требует от Зеленского побед на херсонском направлении. Хотя и анонсировали, теперь говорят, что это хитрый план Кремля - загнать всех под Херсон.