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ОАЭ отмечает День федерации
День создания Федерации отмечают в Объединенных Арабских Эмиратах. Страна празднует 39-ю годовщину независимого государства. Поздравления народу и президенту направил Александр Лукашенко. По мнению белорусского лидера "мудрая политика руководства ОАЭ позволила укрепить роль страны на международной арене". Как подчеркнул глава государства, Беларусь будет делать все необходимое для углубления дружественных отношений между странами и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
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