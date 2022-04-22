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Об опасности нефтяного эмбарго для Европы предупредили в США
Возможный запрет на поставки энергоносителей из России вызывает все больше вопросов и разногласий на Западе. Как заявила министр финансов Соединенных штатов Дженет Йеллен, немедленное эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз нанесло бы ущерб как самой Европе, так и всему миру из-за повышения мировых цен на черное золото. Также против запрета на российскую нефть высказался заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх. Он пояснил, что в случае прекращения российских энергопоставок в Евросоюз дисбаланс на рынках усилится, а план по их стабилизации не сработает.
В самом Брюсселе заявили, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран - участниц сообщества пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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