Обанкротилась старейшая туристическая компания мира "Томас Кук Групп"

Бизнес ушел в онлайн, и каждый сам себе туроператор, способный забронировать отель подешевле и полететь лоукостером. Массовый турист стал более привередливым - людям нужна индивидуальность. А крупные компании с большими турами на огромных лайнерах попадают в замкнутый круг, забыв о заветах основателя Томаса Кука, который всегда стремился опережать свое время.

То ли политическая туманность Альбиона и неопределенность из-за споров по Брекситу, то ли новые правила туристического рынка привели "Томас Кук" к долгам в размере более двух миллиардов евро. И все попытки компании договориться о государственной поддержке - тщетны. На Даунинг-стрит заявили: правительство не обязано поддерживать корпорации, оказавшиеся в подобной ситуации. Финансовая помощь в таком случае была бы неграмотным решением, ведь возвращать людей домой все равно пришлось бы государству. Да и другие фирмы в дальнейшем могли бы умышленно объявлять о банкротстве. Позиция премьер-министра Британии Бориса Джонсона проста: людей вернем, компании не поможем. Да и зачем?