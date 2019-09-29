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Обанкротилась старейшая туристическая компания мира "Томас Кук Групп"
Глыба туристического бизнеса рухнула, а значит, мировой рынок заденет ударной волной
Причинами коллапса эксперты называют неспособность приспособиться к новому рынку
Бизнес ушел в онлайн, и каждый сам себе туроператор, способный забронировать отель подешевле и полететь лоукостером. Массовый турист стал более привередливым - людям нужна индивидуальность. А крупные компании с большими турами на огромных лайнерах попадают в замкнутый круг, забыв о заветах основателя Томаса Кука, который всегда стремился опережать свое время.
То ли политическая туманность Альбиона и неопределенность из-за споров по Брекситу, то ли новые правила туристического рынка привели "Томас Кук" к долгам в размере более двух миллиардов евро. И все попытки компании договориться о государственной поддержке - тщетны. На Даунинг-стрит заявили: правительство не обязано поддерживать корпорации, оказавшиеся в подобной ситуации. Финансовая помощь в таком случае была бы неграмотным решением, ведь возвращать людей домой все равно пришлось бы государству. Да и другие фирмы в дальнейшем могли бы умышленно объявлять о банкротстве. Позиция премьер-министра Британии Бориса Джонсона проста: людей вернем, компании не поможем. Да и зачем?
Богатая история и наработанная репутация не помогут тебе, если не держишь нос по ветру
Ведь в случае выхода страны из Евросоюза без сделки, как того хочет Джонсон, самолеты британских авиакомпаний первое время не смогут даже приземляться в европейских аэропортах без разрешения Брюсселя. Но все-таки правительство Великобритании не оставило "Кука" без своего внимания. В отношении руководства компании началось расследование. Заинтересовали органы власти зарплаты и премии топ-менеджеров, которые, несмотря на финансовые трудности, за последние несколько лет превысили 40 миллионов евро.
И пока лейбористы обвиняют консерваторов в том, что те не заботятся о рабочих страны и не приняли своевременные меры для спасения туроператора, компания "Томас Кук" получила свой пусть и последний, но самый ценный урок: 180-летний опыт, богатая история и наработанная репутация в прошлом не помогут тебе, если не держишь нос по ветру туристических предпочтений.
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