Объединяться с европейской системой? ТЭЦ Украины против импорта российской и белорусской энергии

Крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины требуют от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси и отменить ценовые ограничения тарифов.

Они объясняют, что возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как "приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии". Просят украинские производители тепла и электроэнергии повлиять и на отмену ценовых ограничений на рынке предупреждая, что может быть сорван этот отопительный сезон. Напомним, в начале февраля Украина просила у Беларуси экстренные поставки электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Помощь объемом в 500 мегаватт была безоговорочно оказана.



