ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Объединяться с европейской системой? ТЭЦ Украины против импорта российской и белорусской энергии

Крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины требуют от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси и отменить ценовые ограничения тарифов.
Они объясняют, что возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как "приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии". Просят украинские производители тепла и электроэнергии повлиять и на отмену ценовых ограничений на рынке предупреждая, что может быть сорван этот отопительный сезон. Напомним, в начале февраля Украина просила у Беларуси экстренные поставки электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Помощь объемом в 500 мегаватт была безоговорочно оказана.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все