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Объем мирового долга в I квартале 2023 года вырос до $305 трлн
Аналитики Института международных финансов подсчитали объем мирового долга. За три месяца с начала года он вырос на 8,3 триллиона долларов до почти рекордного уровня в 305 триллионов.
Среди развитых стран наиболее резкий рост долга продемонстрировали Япония, США, Великобритания и Франция. Эксперты ожидают, что глобальный долг продолжит быстро расти. Причиной такой динамики стало прошлогоднее ужесточение денежно-кредитной политики.
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