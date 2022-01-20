Объем поставок литовских грузов в Китай стремительно сокращается
Как показывает практика, конструктивное сотрудничество - выбор сильных и суверенных государств. Литва по примеру своего заокеанского кумира решила вступить с Поднебесной в открытую конфронтацию. В надежде на вашингтонскую помощь Вильнюс уже потерял более 3 млрд евро за счет сокращения объемов грузов из республики.
Если ранее показатель составлял почти 3,5 млрд, сейчас он едва превышает 433 млн. Удар пришелся как и по собственно литовским предпринимателям, так и по компаниям, имеющим в стране свое дешевое производство.