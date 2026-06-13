Обещают, но не впускают: выживет ли Армения без ЕАЭС ради европейской мечты

Парламентские выборы в Армении, состоявшиеся 7 июня, принесли победу партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" - около 50 % голосов. Европейские лидеры уже поздравили премьера с победой. Однако, как отметили аналитики, поддержка правящей партии постепенно снижается, а оппозиция набирает вес.

О том, как изменится политический ландшафт страны, почему Армения балансирует между ЕС и ЕАЭС и чем Пашинян заполняет идеологический вакуум, рассказала сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова в "Актуальном интервью".

Основной каркас политической элиты в Армении сохраняется: партия Пашиняна получила 61 мандат из 105. Однако рейтинг премьера постепенно снижается: с 70 % в начале его правления до 57 %, а теперь и до 49 %.

"Всего лишь половина армян поддерживает Пашиняна достаточно уверенно. Его политический вес и ресурсная база с каждым процентом уменьшаются", - отметила эксперт.

Ключевой момент: партия Пашиняна не обладает конституционным парламентским большинством. Это означает, что назначение высших должностных лиц, судей, принятие конституционных изменений и даже подписание международных договоров теперь переходят в плоскость парламентской борьбы.

Правительству придется договариваться с "Сильной Арменией"(около 23 % голосов), блоком "Армения" (почти 10 %), а возможно, и с партией "Процветающая Армения", которая набрала 3,9 % при минимальном пороге 4 %.

Внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация в Армении вызывает много вопросов. Один из главных - вопрос с Азербайджаном. Процессы идут, референдум перенесен, конституционные поправки уже готовятся. Речь идет не только о пересмотре деятельности госорганов, но и о преамбуле Конституции, где есть отсылка к Декларации независимости Армении, а в ней указана необходимость воссоединения Армянской ССР с Нагорным Карабахом.

"Азербайджан настаивает на том, чтобы убрали из преамбулы вот этот момент. Как на это отреагирует общество и поддержит ли оно это решение?" - задалась вопросом Елизавета Глушакова.

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Между ЕС и ЕАЭС: экономическая реальность против политических амбиций

Сегодня Армения оказалась в конфронтационной ситуации между ЕС и ЕАЭС. Однако, по мнению аналитика, без Евразийского экономического союза Армения не может существовать как независимое суверенное государство.

"Та экономическая, финансовая, инвестиционная помощь, которая идет от Российской Федерации, никогда в жизни не будет заменена помощью от Европейского Союза. Мы видим примеры Турции, Украины, куда просто не впускают. Обещают, но не впускают", - подчеркнула Елизавета Глушакова.

Всем, чем придется довольствоваться Армении, - это грантовые фонды и отдельные программы поддержки, которые не заменят огромные проплешины в экономике. То же самое касается газа и других природных ресурсов, которые дают государству возможность самостоятельно существовать. Обсуждалась также роль российской военной базы и того факта, что российские железные дороги полностью обслуживают и контролируют железнодорожную инфраструктуру Армении.

Замещение идеологической дыры: почему Пашинян развернулся к ЕС

Пашинян открыто заявляет о стремлении в Евросоюз, о симпатиях к европейской демократии и политической модели. Однако, как считает эксперт, вопрос о вступлении Армении в ЕС и сближении с европейскими государствами - это попытка заместить идеологическую дыру, которая образовалась после отказа от идеи борьбы за Нагорный Карабах.

"Население жило этой идеей. И когда население видит, что лидер так просто от этого отказывается, идет на уступки, этот вакуум надо чем-то заполнять. Иначе эти точки станут точками нарастания кризиса и конфликтогенной ситуации внутри Армении", - пояснила Елизавета Глушакова.

По ее словам, это характерный прием европейских политиков - смещать внимание населения с реальных проблем на надуманные ситуации. В данном случае - на "войну с Россией", хотя российское руководство неоднократно заявляло об отсутствии таких намерений.

Премьер-министр Армении news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Информационные и аналитические агентства уже отвергают эту идею. Но все равно продолжают бить в эту точку. В Армении мы видим такую же риторику - замещение реальной проблемы надуманным информационным пузырем", - отметила аналитик.

Предвыборный популизм: не все заявления стоит принимать всерьез

В ходе предвыборной гонки Пашинян разыгрывал карту "партии войны": он утверждал, что три оппозиционных лидера хотят новой войны с Азербайджаном за Карабах, и если они победят, то страну ждет новый конфликт.

Однако, как подчеркнула эксперт, в разгар избирательной кампании популизм находится на пике: "Все заявления, которые говорились и про Европейский Союз, и про Россию, и про Азербайджан, нужно делить на два. Потому что это всем давно известный популизм, за счет которого все пытаются переманить на себя голоса избирателей".

Когда кампания заканчивается, эти дискурсы с гарантией снижаются. О многих громких обещаниях забывают.