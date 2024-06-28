Обещала остаться. Эстонские СМИ называют премьера Каю Каллас обманщицей

Эстонские СМИ называют премьера Каю Каллас обманщицей.



Как пишет Postimees, Кая, ранее неоднократно заявлявшая о намерении оставаться на посту премьера в течение всего срока полномочий, теперь едет работать в Брюссель Верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности. Кандидатуру утвердили сегодня лидеры 27 стран объединения.