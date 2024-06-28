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Обещала остаться. Эстонские СМИ называют премьера Каю Каллас обманщицей

Эстонские СМИ называют премьера Каю Каллас обманщицей.

Как пишет Postimees, Кая, ранее неоднократно заявлявшая о намерении оставаться на посту премьера в течение всего срока полномочий, теперь едет работать в Брюссель Верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности. Кандидатуру утвердили сегодня лидеры 27 стран объединения.

Каллас нельзя доверять, заключает газета. Подобное уже имело место, когда она внезапно подняла тему повышения налогов, о чем ни разу не упоминала в предвыборной кампании.

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