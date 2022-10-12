Обещания помочь Украине ПВО могут остаться лишь обещаниями

В связи с изменением российской тактики в операции против Украины генсек НАТО Столтенберг пообещал передать Киеву дополнительные системы ПВО. Германия также объявила, что обеспечит ВСУ своими комплексами Ирис-Т. (Причем как минимум один даже будто бы уже пересек украинскую границу). Военные аналитики сомневаются в том, что такая помощь будет эффективной и достаточной. Британская Financial Times сообщает, что Киев уже получил системы, которые у стран альянса находились в оперативном резерве. Остальное еще необходимо произвести, но для этого не хватает мощностей. Эксперты издания полагают, что обещания укрепить украинскую ПВО рискуют так и остаться всего лишь обещаниями. Авторитетный аналитический журнал Military Watch Magazine подтверждает, что активная передача оружия Украине нанесла колоссальный урон боеспособности собственно европейских армий. Например, бундесвер теперь способен вести интенсивные военные действия лишь на протяжении от силы 48 часов. Затем немецкая армия начнет испытывать ощутимый дефицит снарядов и работоспособной военной техники.