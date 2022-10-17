В Польше полицейские объявили забастовку - обещают прекратить выписывать штрафы

В Польше объявили забастовку местные полицейские. Они продолжат выходить на работу, но обещают прекратить выписывать штрафы. Их требования - повысить зарплаты с учетом инфляции и обеспечить достойную соцзащиту. Акция протеста будет длиться, пока власти не учтут всех требований полицейских.