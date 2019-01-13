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Обезьяны по проводам перебрались через заснеженное поле
Забавные кадры приходят из Японии. Там компания обезьян по всей видимости не захотела мерзнуть в снегу, поэтому решила пересечь заснеженное поле по проводам. Ловких макак заметила случайная прохожая. Она и опубликовала видео в Интернете. Буквально за пару часов ролик посмотрели более миллиона человек.
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