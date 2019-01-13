Обезьяны по проводам перебрались через заснеженное поле

Забавные кадры приходят из Японии. Там компания обезьян по всей видимости не захотела мерзнуть в снегу, поэтому решила пересечь заснеженное поле по проводам. Ловких макак заметила случайная прохожая. Она и опубликовала видео в Интернете. Буквально за пару часов ролик посмотрели более миллиона человек.



