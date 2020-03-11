Обезьяны вынудили индийских пограничников переодеться в костюмы горилл

Индия сейчас пытается сдержать нашествие обезьян. Животные выбираются из джунглей и буквально атакуют местных жителей. Некоторые решили бороться с обезьянами весьма необычным способом. Например, пограничники переоделись в костюмы горилл, чтобы напугать приматов. И это сработало. Обезьяны, увидев, что к ним приближается кто-то огромный, начали убегать обратно в сторону джунглей.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

