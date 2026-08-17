Обмеление Рейна заставляет останавливать заводы и фабрики в Германии

Снижение уровня воды в Рейне грозит катастрофическими потерями немецким химическим концернам.

Торгово-промышленная палата страны сообщила, что многие предприятия река обеспечивает водой. Она нужна как в качестве хладагента, так и для работы очистных сооружений. Пересохший Рейн заставляет останавливать заводы и фабрики. Вдобавок, затруднен вывоз продукции химпрома: самым дешевым маршрутом всегда была река, но теперь логистические издержки обещают существенно увеличить цены на конечную продукцию.

Эффект может оказаться постоянным, а не временным. От властей потребуется вложить деньги в создание альтернативных путей доставки.