Обнародованы новые кадры нападения на медиацентр в Алматы во время беспорядков в Казахстане

СМИ Казахстана обнародовали новые кадры нападения на медиацентр в Алматы во время прошедших в стране беспорядков. На них видно, как участники погромов слаженно и профессионально взламывают стальные ролльставни, чтобы попасть в медиацентр. Позже там начался погром.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование по каждому факту гибели людей во время беспорядков, прошедших в стране в начале месяца.