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Обнародованы новые кадры нападения на медиацентр в Алматы во время беспорядков в Казахстане
СМИ Казахстана обнародовали новые кадры нападения на медиацентр в Алматы во время прошедших в стране беспорядков. На них видно, как участники погромов слаженно и профессионально взламывают стальные ролльставни, чтобы попасть в медиацентр. Позже там начался погром.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование по каждому факту гибели людей во время беспорядков, прошедших в стране в начале месяца.
Правоохранительными органами возбуждено более 1800 уголовных дел по фактам терроризма, убийств и применения насилия в отношении представителей власти. Судами в административном порядке были арестованы свыше 3 тысяч 300 лиц. Позже по результатам рассмотрения ходатайств о смягчении наказания из-под ареста были освобождены более тысячи человек. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение.
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