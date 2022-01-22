ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Обнародованы новые кадры нападения на медиацентр в Алматы во время беспорядков в Казахстане

СМИ Казахстана обнародовали новые кадры нападения на медиацентр в Алматы во время прошедших в стране беспорядков. На них видно, как участники погромов слаженно и профессионально взламывают стальные ролльставни, чтобы попасть в медиацентр. Позже там начался погром.


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование по каждому факту гибели людей во время беспорядков, прошедших в стране в начале месяца.

Правоохранительными органами возбуждено более 1800 уголовных дел по фактам терроризма, убийств и применения насилия в отношении представителей власти. Судами в административном порядке были арестованы свыше 3 тысяч 300 лиц. Позже по результатам рассмотрения ходатайств о смягчении наказания из-под ареста были освобождены более тысячи человек. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение.

Другие новости по теме:


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все