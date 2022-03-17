Обнаружена карта Украины с объектами и типами хранящихся ядовитых веществ

Беларусь готова и далее содействовать скорейшему установлению мира в Украине, в том числе путем предоставления площадки для встреч и переговоров на любом уровне.Мы серьезно озабочены сообщениями о жертвах среди мирного населения по обе стороны боевого соприкосновения.



Делегация Беларуси на Постоянном совете ОБСЕ призвала стороны конфликта предпринять все необходимые меры, чтобы максимально исключить при проведении боевых действий случаи умышленного или непреднамеренного использования гражданского населения в качестве живого щита.









Из Мариуполя выведены 33 тысячи человек

В Мариуполе продолжается эвакуация населения. По гуманитарным коридорам вывезены 33 тысячи человек. Еще около 11 тысяч жителей города выехали в Запорожье. В регионы России прибыли около полутора тысяч детей-сирот из Донбасса.

Сколько бы нынешнее украинское руководство не призывало к миру, их боевики продолжают убивать своих, чтобы пополнить киевские сводки о российской агрессии очередными жертвами.

Накануне обстреляли автобусы с беженцами на харьковском направлении - погибло 4 мирных человека. Маловато будет? Западу подавай сводки помасштабнее.

Владимир Путин, президент России:

Подрыв драмтеатра бойцами "Азова" выдали за атаку российской бомбой

Вчера бойцы "Азова" подорвали драмтеатр в Мариуполе - выдали за атаку сверхмощной российской бомбой здания, в котором якобы прятались люди. CNN стряпает материал о российском ударе по сотням граждан, которым чудом удалось спастись. Впрочем ни видео, ни реплик очевидцев заготовить не умудрились - скупые фото и эмоциональный комментарий корреспондента за кадром. Данная кровавая провокация оказалась полным фейком. К счастью. Но это не помеха для чиновников ЕС выступить с плановым официальным обвинением.

Питер Стано, официальный представитель Еврокомиссии:

Или как пропагандистские ресурсы киевского режима наперебой приписывали российским военным расстрел очереди за хлебом в Чернигове.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:

Обнаружена карта Украины с объектами и типами хранящихся ядовитых веществ

Но быть начеку необходимо. В распоряжение Минобороны России попала боевая документация ВСУ. Обнаружена подробная карта Украины с нанесенными объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Ясно, что готовятся провокации с заведомыми обвинениями России, которая, в отличие от США, полностью уничтожила все запасы химического оружия, выполнив международные обязательства. Любая вылазка нацистов с применением отравляющих веществ будет раскрыта. Но вот в какой версии подадут ее мировой общественности - другой вопрос.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:









Блок НАТО разместил на восточном фланге уже 140 тысяч военнослужащих

Основная версия украинской драмы для коллективного Запада - оправдание их так называемой оборонительной или сдерживающей стратегии в Европе. Блок НАТО разместил здесь, на своем восточном фланге, уже 140 тысяч военнослужащих.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

В регионе появится больше натовской авиации и систем ПВО и ПРО. В море на постоянной основе будут размещены ударные группы авианосцев, подлодок и значительное число боевых кораблей. А Украина продолжает получать в довольство лишь декларированные обещания.