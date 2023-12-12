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Обнаружено 11 погибших после оползней на шахте в Замбии
Одиннадцать шахтеров погибли в замбийской медной шахте после обвалов, еще 26 человек считаются пропавшими без вести. Сообщает агентство Associated Press.
Один выживший был найден, он был извлечен из-под завалов на прошлой неделе и сейчас находится в больнице.
Работы по спасению продолжаются. Предполагается, что горняки незаконно добывали медную руду без ведома владельца шахты, из-за чего властям трудно точно определить, сколько людей оказалось в ловушке под землей.
Замбийский президент выразил надежду на обнаружение выживших.
Фото: БЕЛТА
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