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Обнаружено 11 погибших после оползней на шахте в Замбии

Обнаружено 11 погибших после оползней на шахте в Замбии

Одиннадцать шахтеров погибли в замбийской медной шахте после обвалов, еще 26 человек считаются пропавшими без вести. Сообщает агентство Associated Press.

Один выживший был найден, он был извлечен из-под завалов на прошлой неделе и сейчас находится в больнице.

Работы по спасению продолжаются. Предполагается, что горняки незаконно добывали медную руду без ведома владельца шахты, из-за чего властям трудно точно определить, сколько людей оказалось в ловушке под землей.

Замбийский президент выразил надежду на обнаружение выживших.

Фото: БЕЛТА

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