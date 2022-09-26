Обновленная информация о стрельбе в школе в Ижевске - количество жертв увеличилось до 13

В школе № 88 в Ижевске 26 сентября неизвестный открыл стрельбу. По уточненным данным ТАСС, погибли 13 человек.

Трагедия случилась сегодня утром в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Учеников и сотрудников школы эвакуировали. На месте происшествия работают спецслужбы и 14 бригад скорой помощи.

К школе приехали глава республики Александр Бречалов и министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Что известно о погибших и пострадавших

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек: шесть взрослых и семь несовершеннолетних.

Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получил 21 человек, среди них 14 детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Формируются списки пострадавших, ознакомиться с ними можно на сайте Министерства здравоохранения Удмуртии.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявили траур по погибшим.

Что известно о нападавшем

По предварительным данным, стрелявший покончил с собой.

СК сообщил, что он был одет во все черное с нацистской символикой на футболке.

Личность мужчины установлена, это выпускник школы № 88. В СК проверяют злоумышленника на приверженность нацистской идеологии.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Это подтвердили и в пресс-службе управления Росгвардии по Удмуртской Республике. На оперативном видео, предоставленном СК, видны пистолеты. К ним нападавший приготовил порядка 10 обойм с патронами калибром 9 мм. На обоймах красной краской нанесено слово "Ненависть".

СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, ч. 1 ст. 222 УК РФ о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия. Расследование дела о стрельбе будет вести центральный аппарат Следственного комитета.