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Чем ближе зима и поздняя осень, тем чаще в Европе звучит слово газ. Перед отопительным сезоном заполняемость хранилищ экстремально низкая, это минимум за 15 лет. А тарифы, напротив, уверенно выходят на пик.

Россию как поставщика в ЕС официально вычеркнули. Вот только какой ценой. Счета за отопление давно пошли вверх и это явно далеко не предел. Станет ли зима самой сложной за последние годы? Что будет с тарифами и кошельками европейцев? И почему нынешний кризис опаснее кризиса 2022 года. Подробности смотрите в "Понятной политике".

Недобор в хранилищах и, правда, серьезный. По подсчетам Gas Infrastructure Europe, там сейчас лишь 65 %, тогда как средний уровень за последние пять лет на первую половину сентября составлял 82 %. А в идеале к отопительному сезону нужно и вовсе 90 %.

Для начала давайте разберемся, почему в газовых хранилищах сегодня гуляет ветер. Основных причин всего две: климат и геополитика. Минувшая зима выдалась холоднее обычного: из хранилищ за сезон изъяли 58 млрд кубометров, это больше нормы. Потом пришло аномально жаркое лето.

Рекордные температуры взвинтили спрос на электроэнергию, засуха подрезала гидростанции и газовые электростанции начали жечь то, что должно было идти в хранилища. Аномальная летняя жара и засуха резко увеличили потребление электроэнергии для охлаждения воздуха. Суточное потребление выросло на 28 % в Италии, на 23 % в Венгрии, на 14 % во Франции и на 13 % в Испании.

Что касается геополитики, безусловно, это Ормузский пролив. На сегодня Европейский союз - главный получатель издержек из-за военного конфликта США и Ирана. Ведь цены на газ в ЕС подскочили до 900 долларов за тысячу кубометров. Таких значений не было с декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи. Очевидно, что Старый Свет ждет новый продолжительный период дорогих энергоресурсов.

Ключевые факторы скачка - дефицит поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке и усилившаяся конкуренция за СПГ, на который приходится значительная часть газового импорта ЕС. По данным Bloomberg, европейские правительства и компании откладывали заполнение хранилищ в расчете на непродолжительный конфликт и последующее снижение цен, тогда как экстремальная жара летом дополнительно увеличила спрос.

Еврокомиссия обязывала страны заполнить хранилища до 90 % к 1 ноября. Не выйдет. Целевой показатель тихо снизили до 75 %, да и тот под вопросом.

На природный газ приходится порядка 20 % энергобаланса ЕС, в Великобритании его доля еще выше - от 25 % до 35 %. Хваленая "зеленая экономика" не спасает: из-за сильной жары выработка ветряков упала почти на 40 %.

Отказавшись от российского газа, главным энергетическим спасителем отныне ЕС провозгласил Осло. Теперь Норвегия обеспечивает около 30 % всего импорта газа в Евросоюз. Да вот незадача: Норвегия вдруг объявила о снижении экспортных поставок.

Связано это с масштабными ремонтными и профилактическими работами. Они, как утверждает оператор газотранспортной системы Gassco, ведутся на ключевых месторождениях и газоперерабатывающих заводах. Для ЕС такие телодвижения очень не вовремя. Подземные хранилища заполняются медленнее, плюс вдобавок Осло спровоцировал дополнительные скачки цен на газовых хабах. Но есть и еще более тревожные новости: эксперты говорят о возможном истощении норвежских месторождений. Полное прекращение поставок для Брюсселя будет настоящей трагедией.

Второй ключевой партнер в структуре импорта голубого топлива - США. Вместе эти две страны покрывают почти 60 % внешних потребностей Евросоюза.

Сегодня очевидно, что ставка на американский СПГ и норвежский газ не компенсировала преимущества прежних долгосрочных контрактов с Россией. Об этом все чаще говорит немецкий политикум. По крайней мере тот, который не приносит объективные факты в жертву оголтелой русофобии.

В общем, сменили шило на мыло, только теперь намного дороже. Зависимость от Москвы трансформировалась в зависимость от Осло и Вашингтона. Но есть еще один очень важный нюанс. Если раньше спокойно получали газ по трубе и поставщик был один, теперь Брюссель привязан к мировому рынку. А там цена на газ прямо пропорциональна спросу в крупнейших СПГ-терминалах, которые располагаются Дохе, Хьюстоне, Роттердаме, Пекине и Токио. Именно новый виток цен на газ эксперты называют главной угрозой для Европы.

И еще один штрих к новой газовой карте Европы, о котором не принято говорить публично. Несмотря на крики еврочиновников, транзит российского газа через Турцию является третьим по величине источником трубопроводного газа для ЕС: на него пришлось 11 % трубопроводного импорта союза в 2025 году и 12 % в первом квартале 2026 года. Импорт российского трубопроводного газа в ЕС через Турцию вырос на 8 % в 2025 году и продолжил увеличиваться в первом квартале 2026 года. В 2025 году страны ЕС потратили на российский трубопроводный газ 5,9 млрд евро.

Вы правильно понимаете: почти пять лет официального "разрыва" отношений, а Брюссель все равно переводит Москве ежегодно миллиарды евро. Просто теперь европейцы платят туркам комиссию за транзит. В общей сложности цена на газ, за это время для Европы выросла в 5 раз.

Объем европейских потерь колоссальный. Только с февраля 2022 года по декабрь 2023-го Евросоюз потратил на импорт газа 304 млрд евро - столько же, сколько тратил за предыдущие 9 лет. А теперь менее чем за два года. Переплата за этот же период составила 185 млрд евро. Главными выгодополучателями от разлада российско-европейских отношений на газовом рынке стали США, Великобритания, Норвегия, Алжир и Катар.

На фоне европейских рисков энергетической нищеты ситуация в Беларуси выглядит разительным контрастом. В отличие от Брюсселя, Минск всегда выстраивал доверительные и уважительные отношения со своими партнерами. Так, на протяжении десятилетий, по инициативе белорусского лидера, создавалось и развивалось Союзное государство с Россией. Сегодня хорошие отношения с Москвой дают результаты в разных сферах, а поставки энергоносителей по приемлемым ценам являются важным фактором энергетической безопасности Беларуси. 14 сентября 2026 года стоимость газа в Западной Европе превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Это почти в 10 раз больше, чем платит Беларусь - меньше 130 долларов.

Особенно тяжело эти политические кульбиты переносит локомотив европейской экономики - Германия. В ФРГ на данный момент зафиксированы самые высокие тарифы на электроэнергию в Европе и одни из самых высоких в мире. А газа в хранилищах пока чуть более половины.

Оппозиционные партии в Германии хором твердят о том, что стране нужна дешевая энергия, иначе экономике капут.

Для европейской промышленности, такие тарифы сродни катастрофы. Тем более что энергоемкие отрасли уже давно кричат караул: химическая, металлургическая, автомобильная, из-за неподъемных счетов стагнирует также машиностроение. Крупнейшие производители ЕС все активнее бегут в США, Китай и другие страны, где дешевле энергия и затраты на рабочую силу.

А что делать обычным гражданам? Правильно - готовить деньги. Европейские кошельки снова вытряхнут. По данным американского Института экономики, энергетики и финансового анализа, средний чек домохозяйств в Евросоюзе зимой увеличится примерно на 120 евро.

Между газовым кризисом 2022 года и нынешним ключевая разница в деньгах: субсидии, которые спасли европейцев в 2022-2023 годах, в основном свернуты. Тогда ЕС в совокупности потратил около 800 млрд евро на поддержку населения. Сейчас бюджетного пространства нет, инфляция высокая, ставки растут, долги накоплены. Если зима окажется суровой, правительства окажутся перед выбором: новые субсидии или социальный взрыв.

И еще одно принципиальное отличие: в 2022 году европейцы были готовы терпеть. Они поддерживали Украину, принимали беженцев, переходили на более холодный режим в домах. Сейчас у общества накоплена усталость. И новый виток роста счетов вызовет совсем другую реакцию.

Европа не замерзнет. И газ, очевидно, достанет. Вопрос лишь сколько заплатит, тем более, что платит уже. Запас в хранилищах худший за полтора десятка лет, цены выросли кратно, заводы закрываются, и десятки тысяч рабочих выбрасывают просто на улицу. Пока политики в Брюсселе отчитываются об "энергетической независимости", у европейцев волосы дыбом и от счетов за отопление и от разрушительной политики все менее популярных властей.