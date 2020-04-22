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Оборот WildBerries вырос в январе-марте на 95 %

В I квартале компания продолжила расширять ассортимент, при этом fashion-сегмент занимает наибольшую долю в обороте. В январе-марте компания выполнила 60,5 миллиона заказов (рост на 50 %). Продажи товаров российского производства выросли на 90 %. Увеличилоськоличество покупателей более чем в два раза и количество поставщиков - до 26 тысяч. При этом в первые недели апреля их число выросло в 5 раз в годовом выражении.

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