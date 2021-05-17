Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Единственный путь вперед - это возвращение к переговорам с целью создания двух государств, чтобы они жили бок о бок в мире и безопасности, взаимно признавая друг друга, при томчто Иерусалим будет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями. Чем дольше будет продолжаться нынешний цикл насилия, тем сложнее будет достичь указанной цели! План создания полноценного палестинского государства не нов: еще в 1947 году Организация Объединенных Наций приняла соответствующую резолюцию. Затем последовала череда войн Израиля с арабскими государствами региона, в результате которых идея была похоронена на десятилетия. На сегодня с необходимостью создания независимой Палестины согласно даже большинство израильских политиков, однако вопрос упирается в недоверие сторон друг другу и отсутствие гарантий безопасности со стороны арабов израильтянам и наоборот. В нынешнем обострении стороны обвиняют друг друга, а собственную вину категорически отрицают: как в любом ожесточенном противостоянии, здесь все правы и неправы одновременно.





Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН