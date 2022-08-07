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Обострение конфликта на Ближнем Востоке - Совбез ООН собирает заседание
Совбез ООН собирает заседание в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, Израиль проводит операцию против террористической группировки "Исламский джихад". Армия обороны нанесла удары по огневым позициям и складам с оружием боевиков. В северной части сектора Газа были уничтожены 15 экстремистов, в том числе один из полевых командиров.
В ответ палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 400 ракет и реактивных снарядов. Взрывы были слышны в 20 километрах от Тель-Авива. Под угрозой обстрелов аэропорт Бен-Гурион.
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