Обострение ситуации на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике

Обострение ситуации на Ближнем Востоке влечет за собой серьезные экономические последствия. В случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта потери мировой экономики могут составить 2 трлн долларов, об этом сообщает "Нью-Йорк Таймс".

В публикации отмечается, что при наихудшем сценарии расширения военных действий на Ближнем Востоке может начаться умеренная рецессия, а цены на нефть, вероятно, вырастут до 150 долларов за баррель.