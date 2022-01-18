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Обращение Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
В Казахстане продолжаются задержания лиц, причастных к недавним беспорядкам. Заведено 695 уголовных дел, 780 человек задержаны, 44 дела представляют собой расследование по фактам терроризма. С долгожданным заявлением по поводу январских событий выступил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Сегодня же Кабинет министров принял неотложный план по стабилизации ситуации: предполагается оказать помощь пострадавшим гражданам, а также поддержать те компании, которые в результате недавних событий понесли наибольшие убытки. Для того чтобы деловая жизнь оживилась, временно приостановлены налоговые и таможенные проверки - это позволит предприятиям вернуться к нормальному режиму работы. Из страны продолжается вывод миротворцев ОДКБ: только за последние сутки в Россию вылетели 40 самолетов с военными и техникой.
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