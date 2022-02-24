Обращение Путина: Принято решение о проведении спецоперации в Донбассе

Как стало известно, Россия введет войска в Донбасс в ходе специальной военной операции. Об этом Владимир Путин заявил в своем срочном обращении к россиянам. По словам российского лидера, страны НАТО перешли красную черту, пренебрегая безопасностью в регионе. Обращаясь к украинским военнослужащим, президент России призвал солдат сложить оружие и идти домой. По словам Владимира Путина, весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение Российской Федерации с националистическими силами в Украине было неизбежно.