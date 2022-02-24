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Обращение Путина: Принято решение о проведении спецоперации в Донбассе
Как стало известно, Россия введет войска в Донбасс в ходе специальной военной операции. Об этом Владимир Путин заявил в своем срочном обращении к россиянам. По словам российского лидера, страны НАТО перешли красную черту, пренебрегая безопасностью в регионе. Обращаясь к украинским военнослужащим, президент России призвал солдат сложить оружие и идти домой. По словам Владимира Путина, весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение Российской Федерации с националистическими силами в Украине было неизбежно.
Ситуация в Украине
В соцсетях сообщали о взрывах в Киеве, Борисполе, Харькове, Одессе и Мариуполе. Как сообщают местные блогеры, удары приходятся на объекты и склады Вооруженных сил Украины. Ранее в стране ввели режим ЧП. Над всей территорией Украины гражданские авиаперелеты прекращены.
В Минобороны России тем временем заявляют и это важно: Москва не наносит никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины
Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, аэродромы и авиация ВСУ.
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