ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Обращение Путина: Принято решение о проведении спецоперации в Донбассе

Как стало известно, Россия введет войска в Донбасс в ходе специальной военной операции. Об этом Владимир Путин заявил в своем срочном обращении к россиянам. По словам российского лидера, страны НАТО перешли красную черту, пренебрегая безопасностью в регионе. Обращаясь к украинским военнослужащим, президент России призвал солдат сложить оружие и идти домой. По словам Владимира Путина, весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение Российской Федерации с националистическими силами в Украине было неизбежно.

Ситуация в Украине

В соцсетях сообщали о взрывах в Киеве, Борисполе, Харькове, Одессе и Мариуполе. Как сообщают местные блогеры, удары приходятся на объекты и склады Вооруженных сил Украины. Ранее в стране ввели режим ЧП. Над всей территорией Украины гражданские авиаперелеты прекращены.

В Минобороны России тем временем заявляют и это важно: Москва не наносит никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины
Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, аэродромы и авиация ВСУ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все