Образовательная катастрофа: школьники развитых стран быстро сдают позиции

Исследование, проведенное в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, обнаружило катастрофическое падение уровня школьного образования в большинстве развитых стран. Особенно заметным оно оказалось в Европе.

В Германии отмечают, что местные ученики показали наихудшие результаты за все время наблюдений: только за три последних года рейтинги школьников рухнули на 10-15 пунктов по 500-балльной шкале. Главным фактором снижения стало появление в классах детей мигрантов, которые сильно отстают по уровню образования.

Резкое падение качества образования также отмечают в Латвии, Швейцарии, Австрии и других странах ЕС. Особенно печальной оказалась ситуация в сфере обучения математике, физике и письму.