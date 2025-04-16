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Обрушение стены в школе Туниса привело к гибели трех учеников. Страну охватили массовые протесты

Резко обострилась обстановка в Тунисе: здесь массовые протесты стали перерастать в беспорядки. Выступлениями охвачено большинство населенных пунктов страны.

Причина - гибель троих учеников в результате обрушения стены одной из местных школ.

Участники манифестаций обвиняют власти в преступном равнодушии и халатности, а также требуют отставки правительства и наказания виновных.

протестыТунис