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Обрушение стены в школе Туниса привело к гибели трех учеников. Страну охватили массовые протесты
Резко обострилась обстановка в Тунисе: здесь массовые протесты стали перерастать в беспорядки. Выступлениями охвачено большинство населенных пунктов страны.
Причина - гибель троих учеников в результате обрушения стены одной из местных школ.
Участники манифестаций обвиняют власти в преступном равнодушии и халатности, а также требуют отставки правительства и наказания виновных.