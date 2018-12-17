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Обрушение кровли на заводе в Дзержинском произошло во время работ по утеплению крыши

Обрушение кровли на заводе в подмосковном Дзержинском произошло во время работ по утеплению крыши. Об этом сообщает Следственный комитет России. Под завалами оказались рабочие этого предприятия.

В результате ЧП погибли трое, пострадали 14 человек, двое в тяжелом состоянии. Площадь обрушения составила 130 квадратных метров. На месте инцидента работает более 200 спасателей и 40 единиц техники. Возбуждено уголовное дело.

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