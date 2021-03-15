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Обрушение моста в Дагестане: один человек пострадал

Три населенных пункта в Дагестане оказались отрезанными от внешнего мира. Причиной стало обрушение моста под тяжестью грузовика. Пострадал один человек. Мост просел под въехавшим на него КамАЗом. По сообщениям МЧС, сооружение нуждалось в ремонте, который не провели вовремя местные власти.

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