ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Обрушение шахты в Кузбассе

Трагедия в Кузбассе. Три горняка погибли при обрушении шахты. Как сообщается, при выполнении работ под землей произошел выброс метана. В момент ЧП в забое находились 44 человека. Большинству удалось выбраться наружу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все