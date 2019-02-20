Обрушение в железнодорожном тоннеле на юго-востоке Франции в префектуре Альпы Верхнего Прованса. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести, трое уже найдены. Спасательная операция осложнена риском обрушения на других участках. Движение по тоннелю перекрыто. На месте происшествия находятся пожарные и жандармерия. Причины инцидента выясняются.

