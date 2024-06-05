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Обрушение замка и 5 жертв - из-за дождей в Баварии затопило ряд городов

Германия страдает от проливных дождей - обильные осадки привели к наводнениям и затоплению ряда городов в Баварии. Из ловушки водной стихии спастись удалось не всем. В местной полиции сообщили о 5 погибших.

Дожди привели и к историко-культурным потерям. В Верхней Баварии в результате подтоплений обрушилась местная достопримечательность - 700-летний замок.

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